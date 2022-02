Bilan policier de la manifestation

Le Service de police a dressé son bilan de la manifestation tenue sur la Colline parlementaire.

L’encadrement des convois vers des endroits prédéfinis dès leur arrivée à Québec a facilité la sécurité des manifestants et des piétons. Cette stratégie a aussi permis d’éviter des débordements et de maintenir une fluidité dans la circulation dans la majorité des grandes artères de Québec.

Participants pacifiques mais revendicateurs

La manifestation a officiellement débuté vers 12h, même si quelques participants étaient sur place depuis jeudi soir dernier. Vers 14h30, les autorités ont fermé à la circulation une partie du boulevard René-Lévesque et de l’avenue Honoré-Mercier en raison du grand nombre piétons. Les deux axes ont été rouverts vers 21h. L’ambiance était fébrile et toutes les tranches d’âge étaient représentées.about:blank

Dans la nuit du 5 février, les policiers ont émis onze constats en vertu de la règlementation municipale sur la paix et le bon ordre et dix constats en vertu du Code de la sécurité routière. Vers 20h, un homme de 31 ans a été arrêté pour entrave alors que son véhicule bloquait la voie de circulation et que ce dernier refusait de le déplacer. Son véhicule a été remorqué et la voie a été dégagée par la suite.

Ce matin, on indique peu de circulation de véhicules et de piétons. Les derniers poids lourds devront quitter en avant-midi.