Le maire de Québec salue le déroulement des manifestations

Alors que les organisateurs des manifestations ont l’intention de revenir protester dans deux semaines si les mesures sanitaires sont maintenues, le maire de Québec, Bruno Marchand a confiance en son service de police et s’adaptera en conséquence.

Pour M. Marchand, le droit et la liberté de manifester demeurent si les prochaines manifestations se déroulent également dans le calme et le respect comme ce dimanche. Néanmoins, il y aura une tolérance zéro en cas de dérapages.

«On verra s’ils reviennent. On va se préparer. Le Service de police va se préparer comme il l’a fait cette fois-ci pour encadrer ça de façon sécuritaire, et en même temps ne pas permettre l’intolérable.», M. Marchand tient à ce que le carnaval ne soit pas perturbé par les évènements.

Le maire de Québec a tenu un impromptu de presse à 18h sur le parvis de l’Hôtel de Ville, concernant les manifestations. Il salue le déroulement des manifestations qui dans l’ensemble se sont déroulées dans le «respect des citoyens et des commerçants». M. Marchand également applaudit les employés de la Ville de Québec qui ont contribué au bon déroulement des évènements. «Les gens ont pu manifester, les gens ont pu s’exprimer, et en même temps ça s’est fait dans le calme», affirme-t-il, satisfait.

C’est ça une démocratie, c’est la capacité de porter un message et de le porter même si on est pour ou contre; de le laisser porter, de l’encadrer, de le permettre de diffuser son message. Ça s’est bien fait alors on ne demande pas mieux pour la prochaine fois.

Bruno Marchand, maire de Québec