La frontière ne restera pas fermée, assure Trudeau

«Tout est sur la table» pour mettre un terme aux blocages des rues et des frontières canadiennes par les camionneurs, selon ce qu’a indiqué le premier ministre Justin Trudeau en conférence de presse, vendredi.

«Il faut que ça arrête et ça va arrêter, assure-t-il. Les frontières ne peuvent pas et ne demeureront pas fermées.»

En Ontario, le pont Ambassador à Windsor est bloqué par des camionneurs. Cela empêche les allées et venues à la frontière qui s’y trouve. «Si vous participez aux barrages, vous faites mal à vos voisins, dénonce Justin Trudeau. C’est le temps de retourner à la maison, surtout si vous avez des enfants.»

Les conséquences seront de plus en plus graves. On a entendu votre frustration avec les mesures, maintenant, c’est le temps de retourner à la maison.

Justin Trudeau, premier ministre du Canada