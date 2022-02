COVID-19: baisse des hospitalisations, cinq nouveaux décès

Les autorités sanitaires rapportent à nouveau une baisse des hospitalisations au Québec, dimanche, alors qu’on dénombre 1456 personnes soignées à l’hôpital en raison d’une infection à la COVID-19. C’est 23 de moins que la veille. Deux personnes de moins sont aux soins intensifs pour un cumul de 98.

Cinq nouveaux décès sont par ailleurs à déplorer au cours des 24 dernières heures.

La province recense également 1036 nouveaux cas de COVID-19 grâce à 15 604 analyses effectuées par les travailleurs de la santé. Notons toutefois que l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires, ce qui fait que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation pour l’ensemble du Québec.

Le nombre d’éclosions actives au Québec est en baisse, dimanche, alors qu’on en dénombre 691 à travers la province, 18 de moins qu’hier.

Quelque 15 539 doses de vaccin contre la COVID-19 s’ajoutent au bilan de la campagne de vaccination au Québec, dont 12 321 troisièmes doses. Un peu plus de la moitié (51%) de la population québécoise âgée de cinq ans et plus a été triplement vaccinée.

Plus d’un demi million (516 090) de Québécois âgés de 18 ans et plus n’ont toujours reçu aucune dose de vaccin. Une proportion de 11,4% de la population vaccinable est toujours réfractaire au vaccin. Notons toutefois que depuis le 24 janvier dernier, 23 271 Québécois adultes se sont vus administrer une première dose.

Le ministère de la Santé estime que 21,1% des nouvelles hospitalisations concernent des personnes non vaccinées et que 31,6% des patients soignés aux soins intensifs en raison d’une infection à la COVID-19 n’ont reçu aucune dose.

Toujours selon Québec, le risque d’hospitalisation est 7,6 fois plus élevé pour une personne non vaccinée que pour une personne ayant reçu deux doses. Le risque d’hospitalisation aux soins intensifs est quant à lui 15,7 fois plus important pour les non vaccinés.

