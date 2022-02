COVID-19: baisse des hospitalisations pour une 5e journée d’affilée

Le Québec enregistre une baisse des hospitalisations liées à la pandémie pour une cinquième journée d’affilée, samedi. On recense 1479 personnes à l’hôpital en raison d’une infection à la COVID-19, soit 53 de moins que la veille. Quelque 100 personnes sont aux soins intensifs, cinq de moins qu’au bilan présenté vendredi.

La province déplore par ailleurs 14 nouveaux décès dus à la COVID-19. On rapporte également 1175 nouveaux confirmés au Québec, même si le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation réelle puisque l’accès aux centres de dépistage est réservé aux clientèles prioritaires. Notons également que les tests rapides, dont la déclaration des résultats n’est pas obligatoire, sont accessibles à tous.

Près de la moitié (46,4%) de ces 1175 nouvelles infections sont liées à des personnes triplement vaccinées depuis au moins sept jours. Près d’un tiers (30,6%) des nouveaux cas concernent des personnes ayant reçu une deuxième dose depuis au moins une semaine.

Quelque 15 120 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en date du 25 février. De ce nombre, 11 962 étaient des troisièmes doses.

Plus d’un demi million de Québécois âgés de 18 ans et plus (516 442) n’ont reçu aucune dose de vaccin contre la COVID-19. Un peu plus de la moitié (51%) des Québécois éligibles au vaccin ont été triplement vaccinés, alors que 86% ont reçu deux doses. Une proportion de 91% des Québécois âgés de cinq ans et plus ont reçu une première dose.

Les autorités sanitaires rapportent que 11,4% de la population vaccinable n’a toujours pas reçu de première dose. Les personnes non vaccinées représentent 21,1% des nouvelles hospitalisations au Québec ainsi que 31,3% des patients aux soins intensifs.