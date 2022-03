Les réseaux sociaux du TGF suspendus dès leur lancement

Les réseaux sociaux du train à grande fréquence (TGF), qui reliera notamment Toronto et Montréal, ont été suspendus quelques minutes à peine après avoir été lancés mercredi matin.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, tenait une conférence de presse mercredi au Centre de maintenance VIA Rail de Montréal pour annoncer le lancement de la prochaine phase du projet. Le TGF devrait être fonctionnel au début de la décennie de 2030.

Après le lancement du site du futur train de VIA Rail, les réseaux sociaux ont aussi été lancés. Sauf que Twitter et Facebook les ont immédiatement suspendus. Questionnée à ce sujet par Métro, la directrice des communications pour le ministère des Transports, Valérie Glazer, ne semblait pas au courant. Elle a parlé d’un éventuel problème technique.

Le ministère des Transports du Canada n’avait pas encore répondu à nos questions au moment d’écrire ces lignes.

Un projet d’envergure

Le futur train de VIA Rail, qui est dans les cartons depuis 2015, reliera les villes de Toronto, Ottawa, Montréal et Québec. Il s’arrêtera également à Trois-Rivières et à Peterborough.

Ce projet évalué à 491,2 M$ sur six ans représenterait le plus grand projet d’infrastructure de transport réalisé au Canada depuis des décennies. «Ce projet changera la façon de voyager au pays», a déclaré le ministre Omar Alghabra.

En effet, il devrait offrir aux passagers des temps de transport plus rapide et une fiabilité accrue grâce aux horaires plus fréquents. Les wagons de ce type de trains peuvent atteindre 200 km/h. Cela devrait permettre de réduire de 30 minutes le temps de déplacement entre Québec et Montréal, et de 90 minutes entre Ottawa et Toronto.

Jusqu’à l’été dernier, le gouvernement du Canada hésitait entre la construction d’un TGF et celle d’un train à grande vitesse (TGV). Toutefois, Ottawa a finalement tranché en faveur de la première option puisqu’elle est moins coûteuse et que son temps de construction est plus court.

Plus de détails à venir.