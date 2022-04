COVID-19: les hospitalisations toujours en hausse au Québec

Le Québec enregistre 57 nouvelles hospitalisations en lien avec la COVID-19, pour un total de 1407 personnes hospitalisées dans la province.

Du côté des soins intensifs, on rapporte une diminution de trois personnes, pour un total de 69 personnes présentement admises dans ces unités.

Le Québec déplore également sept nouveaux décès. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 atteint désormais 14 411 décès dans la province.

En ce qui concerne les nouvelles infections, on rapporte 2331 nouveaux cas dans la province. Par contre, il faut noter que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation actuelle, puisque l’accès aux centres de dépistage est réservé aux clientèles prioritaires.

Québec recense une augmentation du nombre de cas de COVID-19 confirmés au moyen de tests PCR. Cette hausse de nouveaux cas correspond à la sixième vague annoncée par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) le 30 mars.

Le gouvernement encourage donc les populations les plus à risque à recevoir leur quatrième dose de vaccin le plus rapidement possible. Le ministère de la Santé et des Services sociaux travaille également à rendre accessible le Paxlovid, un médicament antiviral diminuant les symptômes graves lorsqu’il est pris durant les cinq jours suivant le début des symptômes.