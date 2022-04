La vaccination au Stade olympique prendra fin le 7 avril

Après le centre de vaccination du Palais des congrès, ce sera au tour de la clinique du Stade olympique de Montréal de fermer ses portes le 7 avril.

Le centre de vaccination du Stade a été le premier sans rendez-vous à ouvrir ses portes dans l’est de Montréal, il y a environ un an. Depuis, les équipes ont administré plus d’un million de doses de vaccin contre la COVID-19, se félicite le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal dans un communiqué.

En pleine sixième vague, alors que le Québec déplore encore aujourd’hui une hausse des cas et des hospitalisations, le CIUSSS rappelle que la vaccination contre la COVID-19 demeure le meilleur moyen pour se protéger de la maladie et de ses variants, notamment le variant BA.2. Elle est offerte gratuitement à tous, y compris aux enfants de de 5 à 17 ans, et ce, peu importe le statut d’immigration.

Les personnes qui veulent se faire vacciner peuvent le faire sans rendez-vous dans huit CLSC de l’est de Montréal:

CLSC de Hochelaga-Maisonneuve

CLSC Olivier-Guimond

CLSC de Rosemont

CLSC de Saint-Léonard

CLSC de Saint-Michel

CLSC de Rivière-des-Prairies

CLSC de Mercier-Est

CLSC de l’Est-de-Montréal

Il est aussi possible de prendre rendez-vous sur Clic Santé ou par téléphone au 1 877 644-4545.

Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez un résumé quotidien de l’actualité de Montréal. J’accepte de recevoir des communications du Journal Métro