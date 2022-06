680 nouvelles bornes de recharge pour les véhicules électriques à venir au Québec

Grâce à une subvention de quatre millions de dollars en provenance d’Ottawa, l’organisme Propulsion Québec installera 680 bornes de recharge de niveau 2 pour les véhicules électriques d’ici mars 2024 au Québec.

Ces bornes de recharge seront installées dans des rues, des stationnements d’immeubles à logements multiples, des lieux de travail ou des centres d’entretien de parcs de véhicules légers. L’organisme n’a toujours pas déterminé dans quels secteurs de la province ces nouvelles bornes seront déployées. Il indique qu’il déterminera les bénéficiaires «par le biais d’un processus transparent, fondé sur la demande».

«Des investissements comme celui annoncé aujourd’hui au Québec pour l’installation de bornes de recharge permettront à plus de Canadiens de s’engager sur la voie d’un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques», a indiqué le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, par voie de communiqué.

Depuis 2015, Ottawa indique avoir investi plus d’un milliard de dollars afin de «rendre les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles». Rappelons que le gouvernement fédéral souhaite qu’à partir de 2035 tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des véhicules à zéro émission.

De son côté, la présidente-directrice générale de Propulsion Québec, Sarah Houde, s’est réjouie de ce nouvel investissement d’Ottawa. Elle a soutenu que celui-ci «répond au besoin d’augmenter le nombre d’infrastructures de recharge afin d’atteindre nos objectifs économiques et environnementaux».