La vaccination des jeunes enfants commencera lundi

Les enfants de six mois à cinq ans pourront recevoir un vaccin dès lundi. Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a émis une recommandation favorable en ce sens jeudi.

Québec a déjà reçu 70 000 doses de vaccin pour cette portion de la population, dont font partie 400 000 enfants. «Je ne crois pas que tout le monde ira chercher une dose, mais nous serons en mesure de fournir, si c’est le cas», a indiqué le directeur national de santé publique lors d’une conférence de presse tenue jeudi à Montréal.

La semaine dernière, Santé Canada approuvait le vaccin Spikevax de Moderna, destiné aux enfants. Le quart d’une dose régulière offerte aux adultes leur est injecté, soit 25 mg. Trois injections seront nécessaires pour les enfants immunosupprimés, tandis qu’une seule suffira pour ceux qui ont déjà contracté la maladie.

Les parents sont invités à prendre rendez-vous sur Clic Santé dès aujourd’hui.

«Une certaine stabilité est à venir pour les cas de COVID-19», selon Luc Boileau.

On constate plus de décès parce que plus de gens attrapent la COVID, mais on est dans un autre monde comparativement aux dernières années.

Luc Boileau