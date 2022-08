La police sur l’eau cette fin de semaine pour prévenir les accidents

Les activités nautiques sont en vogue au Québec pendant la période estivale. Afin de sensibiliser la population aux bonnes pratiques de sécurité, plusieurs services de police lanceront cette fin de semaine l’opération «Cet été sur l’eau, soyez réglo».

Du 29 au 31 juillet, les policiers effectueront diverses interventions «autant à quai que sur les plans d’eau, ou sur la route à proximité lors du retour à la maison».

Il s’agira de la toute première opération nationale concertée (ONC) récréotouristique, dont l’objectif est d’éviter les comportements à risque sur l’eau.

«Connaître son embarcation et se familiariser avec ses équipements lors d’activités nautiques peut éviter des situations déplorables dues à l’inexpérience», précisent la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) via communiqué.

À l’occasion de cette première édition, les différents services de police tiennent à rappeler quelques règles de sécurité. Parmi leurs règles, on précise que chaque occupant à bord d’une embarcation devrait porter un vêtement de flottaison individuel. Une trousse de premiers soins est également fortement recommandée.

Sur les plans d’eau, les plaisanciers sont tenus de respecter les autres et d’être vigilants. Il est aussi recommandé de ne pas consommer d’alcool à bord d’une embarcation.

Un guide sur les conseils et les règles en matière de sécurité nautique est à la disposition de la population.