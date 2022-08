Crise des passeports: de nouveaux bureaux pour les récupérer

Les Canadiens pourront récupérer leur passeport dans quatre bureaux de Service Canada où ce service n’était pas encore offert. Les Québécois pourront à présent le faire au bureau de Service Canada de la rue Royale, à Trois-Rivières, en plus de ceux de Québec et de Montréal.

Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (dont relève Service Canada), en a fait l’annonce ce mercredi à Trois-Rivières. Les autres villes où il sera possible d’obtenir son passeport dans un bureau de Service Canada sont Sault-Sainte-Marie (Ontario), Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), et Red Deer (Alberta).

Dans tous ces bureaux, il sera possible de faire une demande de passeport non urgente en personne et de récupérer celui-ci 10 jours plus tard.

Plus de détails à venir.