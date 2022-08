COVID-19: nouvelle baisse des hospitalisations

Les dernières données de la santé publique du Québec font état de 12 nouveaux décès liés à la COVID-19. Quant aux hospitalisations, elles sont en baisse à travers la province.

Dans le détail, on enregistre 1 997 hospitalisations, dont 666 en raison de la COVID-19. Il s’agit d’une diminution de 14 par rapport à la veille.

En ce qui concerne les soins intensifs, 47 personnes sont recensées, dont 22 en raison de la COVID-19. C’est une augmentation de deux par rapport à la veille.

Dans le réseau de la santé, 4 280 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19.

Enfin, 999 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés à travers la province, d’après le bilan gouvernemental. Il est à noter que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation actuelle, puisque l’accès aux centres de dépistage est réservé aux clientèles prioritaires.

La 7e vague de COVID-19 semble s’essouffler au niveau mondial. Dans son dernier rapport hebdomadaire, l’OMS indique un recul des infections et des décès. Au Québec, l’analyse des eaux usées montre que cette vague tire à sa fin.

Le premier ministre François Legault a annoncé récemment une campagne de vaccination «massive». Le ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit de vacciner 300 000 personnes par semaine.

Les 60 ans et plus pourront accéder à une dose de rappel dès lundi. Ce sera ensuite au tour des 18 ans et plus dès le 29 août.

