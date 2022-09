SQ: policiers en colère, baisse de services à prévoir

Le syndicat représentant les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) entend mettre en place des moyens de pression dans le cadre de la renégociation de la convention collective, du jamais vu depuis 15 ans. Les moyens de pression pourraient affecter les services à la population pour une durée de 24 heures au cours des prochains jours, notamment à Montréal.

L’association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) invite les policiers à refuser tout temps supplémentaire. L’APPQ dénonce des négociations qui avancent «trop lentement» depuis l’arrivée du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) autour de la table. La SCT ferait «traîner en longueur les négociations sur le plan monétaire en maintenant un écart important entre les parties», indique le syndicat dans un communiqué émis jeudi.

Le but n’est pas de causer du bris de service ou du ralentissement, le but est que nos troupes puissent se reposer, car depuis plusieurs mois et même plusieurs années il y a une grosse pression au niveau du temps supplémentaire.

Dominic Ricard, président de l’APPQ