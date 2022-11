Un autre chèque de 400 à 600$ pour les Québécois

Après avoir été réélue, la Coalition Avenir Québec (CAQ) avait promis un deuxième chèque pour les québécois avant Noël. C’est chose faite. Les citoyens avec un revenu de 50 000$ et moins auront droit à 600$ et ceux qui gagnent entre 50 000 et 100 000$ pourront se prévaloir d’un chèque de 400$.

Le ministre des Finances Éric Girard dévoile plus de détails sur cette mesure qui s’inscrit dans le 2e des 4 volets du «bouclier anti-inflation» promis par la CAQ lors d’une conférence de presse, mercredi.

Plus de détails à venir