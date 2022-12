Dubé aimerait une facture symbolique montrant le coût des soins médicaux

« J’aimerais qu’un jour, un Québécois qui va se faire opérer de la hanche reçoive une belle facture disant que ça a coûté 16 000 dollars et que la facture est de zéro », a déclaré le ministre de la Santé Christian Dubé en conférence de presse mercredi.

M. Dubé parlait de son projet de loi 3 (PL3), qui concerne les renseignements en santé et dans les services sociaux. L’objectif de ce projet de loi est de simplifier la transmission des données médicales dans le réseau de la santé.

« On n’est pas rendu la », a précisé le ministre. « Il faut avoir les systèmes en place pour le faire », a-t-il ajouté, tout en disant ne pas non plus penser que cela se ferait dans le mandat en cours. Il n’a pas complètement rejeté l’idée pour autant.

« Le grand principe de l’universalité, c’est que les gens ont conscience, mais ne savent pas ce que ça coûté. » Le ministre croit tout de même que les Québécois apprécient déjà beaucoup l’assurance maladie universelle.

Révision des financements des hôpitaux

Les « systèmes en place » que le ministre Dubé évoque sont ceux qu’il souhaite développer avec le PL3. Ce projet de loi prévoit, entre autres, de modeler le budget des hôpitaux en fonction des actes médicaux performés.

Cela permettra d’établir des coûts clairs et précis, et donc de potentielles factures. Les hôpitaux qui réalisent de nombreuses opérations chirurgicales verront ainsi leur financement augmenter pour pouvoir en faire encore davantage.

Les actes médicaux performés serviraient alors à mettre sur pied les budgets des hôpitaux. M. Dubé nomme ce système la « facturation par épisode de soins ».

Ce système serait testé dès l’année fiscale 2023-2024 dans quelques établissements.

La France finance ses hôpitaux d’une façon similaire depuis 2007, avec la tarification à l’activité. Les soignants français ont dénoncé en octobre dernier des conditions de travail dégradé qu’ils attribuaient alors – du moins en partie – à ce système.