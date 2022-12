Si c’était à refaire, James Awad n’organiserait pas son vol d’influenceurs

Après avoir organisé un party controversé dans un avion de Sunwing vers Cancún l’année dernière, James William Awad avoue que si c’était à recommencer, il ne le ferait pas.

D’après Awad, sa plus grosse erreur a été d’avoir laissé les passagers faire des vidéos dans l’avion durant le party et de les publier sur les réseaux sociaux. Ce sont ces images et ces vidéos qui ont semé le trouble.

«Je n’ai pas de regret. Par contre, si j’avais su une journée avant de partir ce qui allait se passer… Je ne l’aurais pas fait à cause des mauvaises surprises», confie-t-il au Journal de Montréal.

Dans la tourmente

Tout a commencé le 30 décembre 2021, alors que des passagers indisciplinés, dont plusieurs influenceurs populaires sur les réseaux sociaux, se sont filmés en train de danser debout sans masque, de vapoter, de boire de l’alcool ou autrement de faire le party à bord de l’avion de l’entreprise Sunwing.

Sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des vidéos où de nombreux passagers non masqués se partageaient de l’alcool alors qu’ils étaient à bord du vol Montréal-Cancún organisé par James William Awad. Les images publiées sur Instagram les montraient en train d’enfreindre de nombreuses règles de l’aviation.

Ces événements sont survenus au moment même où gouvernement du Québec annonçait un couvre-feu généralisé ainsi qu’une hausse importante des cas de COVID-19 dans la province.

La situation a pris tellement d’ampleur que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’en est mêlé en dénonçant publiquement les influenceurs et les passagers qui étaient à bord de cet avion. Transports Canada avait d’ailleurs ouvert une enquête, à la demande du ministre des Transports.