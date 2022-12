Benoît-XVI meurt à 95 ans

Le pape Benoît XVI, brillant théologien et fervent gardien du dogme qui avait créé la surprise en renonçant, en 2013, à la papauté, s’est éteint samedi à 95 ans dans le monastère des jardins du Vatican.

Les funérailles de Benoît XVI prévues, le jeudi 5 janvier 2023, seront dirigées par le pape François et constituerons un évènement inédit dans l’histoire deux fois millénaire de l’Église catholique.

J’ai la douleur de vous annoncer que le pape émérite, Benoît XVI, est décédé aujourd’hui à 9 h 34, au monastère Mater Ecclesiae, au Vatican. Matteo Bruni, directeur du service de presse du Saint-Siège, dans un communiqué.

Le corps du pape, né Joseph Ratzinger, sera exposé à partir de lundi matin dans le cadre solennel de la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de lui rendre hommage. Il s’agit du 265e pape. La cérémonie de funérailles sera « solennelle mais sobre » précise Matteo Bruni et des dizaines de milliers de fidèles sont attendus, mais aussi de chefs d’État ou de gouvernement.

La santé du souverain pontife, d’origine allemande et qui fut à la tête de l’Église catholique de 2005 à 2013 – s’était dégradée ces derniers jours.

Réactions internationales

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a salué son « engagement pour la non-violence et la paix ». Le président français, Emmanuel Macron, a estimé, de son côté, qu’il avait œuvré « avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel ». Le président polonais, Andrzej Duda, a rappelé que Joseph Ratzinger avait été « un proche collaborateur de Saint Jean Paul II », le pape polonais mort en 2005 auquel il avait succédé.

La mort du pape Benoit-XVI met fin à la cohabitation insolite de deux hommes en blanc : l’Allemand , peu à l’aise avec les bains de foule, et l’Argentin Jorge Bergoglio, ( le pape François) un jésuite doté d’une parole incisive et qui a voulu remettre les pauvres et les migrants au centre de la mission de l’Église.

Après ses huit ans d’un règne particulièrement marqué par le drame de la pédocriminalité dans l’Église, Benoît XVI avait été mis en cause début 2022, par un rapport en Allemagne sur sa gestion des violences sexuelles lorsqu’il était archevêque de Munich. Il était sorti de son silence pour demander « pardon » mais avait assuré n’avoir jamais couvert de pédocriminel.

Né en 1927, Joseph Ratzinger a enseigné la théologie durant 25 ans en Allemagne avant d’être nommé archevêque de Munich. Il est ensuite devenu le strict gardien du dogme de l’Église durant un autre quart de siècle à Rome à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi, puis pape pendant huit ans, succédant à Jean Paul II.