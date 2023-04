De nouvelles modifications au projet de 3e lien entre Québec et Lévis

Le visage du projet de 3e lien reliant Québec et Lévis est appelé à changer à nouveau. Selon Radio-Canada, l’un des deux tubes envisagés par le gouvernement du Québec serait entièrement consacré aux transports collectifs. Une ligne de tramway pourrait notamment y être construite.

Quant au second tube, il serait réservé à la circulation automobile et serait étagé. Ainsi, les voitures ne se croiseraient pas à l’intérieur puisqu’un étage serait consacré à la circulation en direction nord et l’autre étage à la circulation en direction sud. Toujours selon le diffuseur public, les poids lourds seraient interdits à l’intérieur de ce second tube pour des raisons de sécurité.

Dans les derniers jours, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, avait mentionné qu’elle prévoyait faire une mise à jour sur le projet de 3e lien «avant l’été». La dernière évaluation des coûts de cette nouvelle infrastructure, présentée en 2022, était de 6,5 milliards de dollars. En voyage en Scandinavie la semaine dernière, le maire de Québec, Bruno Marchand, avait soutenu que le 3e lien devait être consacré aux transports en commun s’il devait voir le jour. Le premier magistrat de la Ville de Québec avait nuancé ses propos le lendemain en affirmant «que ça prend un transport collectif qui est de haute capacité dans le troisième lien», mais qu’il «ne se mêlait pas» de la partie autoroutière du projet, laissant le tout entre les mains du gouvernement.

Plus de détails à venir…