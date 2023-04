Inondation printanière: comment se débarrasser de la moisissure?

Alors que Montréal est passé hier en mode «intervention» en raison de l’augmentation du niveau des eaux dans la métropole, Santé Canada a émis un guide pour se débarrasser de la moisissure après une inondation printanière dans une demeure.

L’organisme gouvernemental rappelle que l’humidité et la moisissure peuvent augmenter le risque de symptômes allergiques respiratoires. Ils peuvent causer, par exemple, une irritation des yeux, du nez et de la gorge, mais aussi une toux, une accumulation de sécrétions, une respiration sifflante et des essoufflements ainsi qu’une aggravation des symptômes de l’asthme.

Après une inondation, Santé Canada recommande donc de s’équiper de gants, de mettre son masque et de se mettre au travail pour faire le tri des items mouillés. Les objets imbibés d’eau qui ne peuvent pas être asséchés, comme les matelas, les meubles rembourrés, le papier ou encore le carton, doivent être jetés.

Pour ce qui des oreillers, des couvertures ou autres, ils doivent être exempts de moisissure afin de les conserver. Si le niveau de l’eau a atteint plusieurs pieds de haut, ou si des murs finis ont été mouillés pendant plus de 48 heures, il est recommandé de les enlever complètement.

Capture d’écran, Santé Canada