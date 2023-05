Un nouveau passeport canadien plus «fiable et sécuritaire»

Le nouveau design du passeport canadien a été dévoilé mercredi par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser. Il inclura de nouvelles technologies qui permettront de le rendre plus «fiable et sécurisé» par rapport à l’ancien modèle.

Parmi les nouvelles caractéristiques liées à la sécurité, on compte «des pages de données en polycarbonate» et des informations personnelles gravées au laser au lieu d’être imprimées à l’encre, «ce qui les rendra plus durables et difficiles à contrefaire», a précisé M. Fraser. Une deuxième photo du détenteur de passeport sera aussi incluse dans le document.

Par ailleurs, le nouveau passeport célébrera la diversité culturelle et naturelle du pays, contrairement au design précédent qui mettait l’accent sur l’histoire du pays. Résultat d’un processus de consultation, ce changement radical de thème rendrait aussi le nouveau passeport plus sécuritaire. «Si on maintient des éléments qui existaient dans le design précédent, ça devient plus facile de contrefaire le passeport canadien», a affirmé Sean Fraser.

En plus de la diversité culturelle, la diversité naturelle sera quant à elle célébrée par des illustrations de lacs, de montagnes et d’aurores boréales. Finalement, «la contribution des autochtones ajoute une couleur au passeport», a ajouté le ministre sans préciser la manière dont les peuples autochtones allaient être représentés.

Les nouveaux passeports seront produits dès cet été et seront déployés «au cours de la prochaine année», selon la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould.