Le drapeau haïtien flotte au parlement à Ottawa

Le drapeau haïtien flottait jeudi à Ottawa. Monter le drapeau d’un pays étranger dans un mât devant le Parlement canadien, cela n’arrive que lors de visites officielles de dirigeants étrangers. Aucun officiel haïtien n’est au Canada, ce qui justifierait ce geste des Communes.

De plus, tous les députés, de tous les partis confondus, portaient, en chambre et dans les couloirs du parlement, une épinglette qui arbore le bicolore d’Haïti, bleu et rouge. «On est très solidaire avec la diaspora haïtienne. On vit des moments très difficiles et cela prend la solidarité», explique la députée d’Outremont, Rachel Bendayan, venue assister à la montée du drapeau haïtien, en entrevue avec Métro.

Le député de Bourassa né en Haïti, Emmanuel Dubourg, est à l’origine du geste à l’occasion du 220e anniversaire de la fête du drapeau. Il insiste beaucoup sur le caractère solidaire avec le «peuple d’Haïti» en entrevue.

On connaît la situation en Haïti, voilà une occasion pour dire aux gens : courage, ne lâchez pas! La montée du drapeau est en solidarité avec le peuple haïtien. Emmanule Dubourg, député de Bourassa

Plus tard dans la journée, il a appelé, en Chambre, «les bandes armées à déposer les armes» afin de mettre fin à la violence qui sévit au pays actuellement.

Au cours des semaines à venir, le gouvernement prévoit rencontrer les membres de la diaspora pour les mettre au courant de ce que fait le Canada dans le dossier haïtien. L’ambassadeur d’Haïti à Ottawa, Arthus Weibert, parle d’un geste extraordinaire posé envers son pays à l’occasion de la fête du drapeau. «C’est un signe de plus de la solidarité envers Haïti. C’est quelque chose d’extraordinaire. Une fois de plus cela montre que le Canada est à l’écoute. Le reste nous appartient», estime le diplomate qui était venu assister à la montée du bicolore haïtien.

Plusieurs dizaines de Montréalais d’origine haïtienne ont fait le voyage jusqu’à Ottawa pour vivre cet événement historique.

Les couleurs

Le drapeau d’Haïti est inspiré du drapeau français tricolore, adopté par la Révolution française. La partie blanche, considérée comme le symbole de la race blanche et non pas de la royauté, a été déchirée. Le 18 mai 1803, lors du congrès de l’Arcahaie (située au nord de la capitale Port-au-Prince), regroupant l’ensemble des chefs de la Révolution haïtienne, Jean-Jacques Dessalines arracha du drapeau tricolore français la partie centrale de couleur blanche.

Une Haïtienne du nom de Catherine Flon prit les deux morceaux restants, le bleu et le rouge, et les cousit ensemble pour symboliser l’union des noirs et des mulâtres et créer le drapeau d’Haïti de la République d’Haïti.