«Le Canada peut faire plus et plus vite pour Haïti», pense le député de Bourassa

Le député libéral de Bourassa, Emmanuel Dubourg, montre des signes d’impatience face à la situation en Haïti. L’élu d’origine haïtienne l’a exprimé auprès de son chef, Justin Trudeau, devant tout le caucus libéral.

M. Dubourg croit surtout qu’Ottawa peut faire davantage pour aider son pays d’origine à sortir du marasme politique et de la crise sécuritaire dans lequel il se trouve. «Moi, personnellement, j’ai demandé à ce que le Canada soit encore beaucoup plus proactif dans le dossier d’Haïti», dit-il en entrevue avec Métro.

Depuis octobre 2022, le gouvernement haïtien sollicite, auprès des Nations unies, le déploiement de forces armées pour que sa police puisse combattre les bandes armées violentes. Ottawa est appelé à diriger cette mission, ce que Justin Trudeau refuse toujours de faire. De plus, un rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes, rendu public le 4 mai dernier, recommande au gouvernement de ne pas envoyer de militaires en Haïti.

«Non, on n’ira pas avec les militaires. On veut que ce soit fait par les Haïtiens et pour les Haïtiens», confirme le député Dubourg. Au cours des derniers mois, le Canada a déjà dépêché un avion militaire dans le ciel haïtien, des bateaux dans la rade de Port-au-Prince, des experts militaires et policiers, ainsi que du matériel pour la Police nationale d’Haïti (PNH).

Mais le Canada peut en faire plus et j’ai demandé à ce qu’il le fasse plus vite. Emmanuel Dubourg, député libéral de Bourassa

Emmanuel Dubourg a toutefois évoqué, lors de l’entretien, des projets que le gouvernement aurait pour la relance de ce pays des Caraïbes. «Cette situation, on voit que cela perdure et nous devons mettre de l’avant les plans que nous avons pour aider Haïti.» Parallèlement, il estime que des «mesures doivent être prises» du côté des forces vives d’Haïti.

«Il faut que cela avance, il faut que cela avance», répète le député avec impatience. Métro l’a rencontré à l’occasion du 220e anniversaire de la création du drapeau haïtien, lequel a flotté aux Communes toute la journée du 18 mai.