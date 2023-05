L’été sera moins chaud à Montréal cette année

Avec l’arrivée imminente de la belle saison, beaucoup se demandent à quoi s’attendre pour cet été. Les experts de MétéoMédia prévoient que le retour d’El Niño, après plusieurs années d’absence, aura un impact significatif sur la période estivale à venir.

Alors que l’ouest du pays bénéficie déjà d’un temps chaud et sec depuis quelques semaines, l’Ontario et le Québec ont connu une relative fraîcheur jusqu’à présent. Cette tendance pourrait se maintenir tout au long de l’été 2023 avec le retour d’El Niño, selon MétéoMédia.

L’été à venir marquera la fin d’une période de cinq étés consécutifs particulièrement chauds au Québec. Les températures devraient donc se rapprocher des normales saisonnières, ce qui signifie que l’est du pays connaîtra des vagues de chaleur moins fréquentes et moins intenses, sans toutefois que celles-ci soient totalement exclues.

Pour le Québec et l’Ontario, le retour d’El Niño après La Niña sera synonyme de conditions météorologiques plus clémentes. Les températures devraient se situer près des normales ou légèrement en dessous de celles-ci. Ces régions connaîtront une alternance entre périodes de chaleur et moments plus frais, ce qui rendra la météo plus instable.

Cette situation devrait réduire les risques de sécheresse dans les régions méridionales des deux provinces. Cependant, il conviendra de rester attentif aux orages qui peuvent se développer au cours de la saison estivale.

Dans les provinces de l’ouest, la saison des feux de forêt a déjà commencé de manière intense, et la situation risque de se prolonger avec le retour d’El Niño. Les Prairies devront également surveiller de près les risques de sécheresse, qui menacent les cultures. Les Maritimes devraient quant à elles profiter de températures se rapprochant des normales saisonnières.