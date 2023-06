Les maires du Québec s’unissent contre la «triple crise»

Une quarantaine de maires du Québec s’unissent pour faire face à la triple crise du logement, de l’environnement et des transports. Valérie Plante fait partie de cette initiative, menée par la mairesse de Granby, Julie Bourdon.

«Les municipalités sont en première ligne face aux effets de ces crises, allant de la hausse des loyers au manque d’alternatives à la voiture et à l’augmentation des événements météo extrêmes», peut-on lire dans l’appel signé par les maires.

Pour contrer ces problèmes, les villes signataires prennent neuf engagements, et encouragent les autres à suivre le pas. Aucun d’entre eux ne présente d’objectif chiffré.

Elles veulent s’assurer de densifier les zones urbaines, arrêter l’étalement urbain ainsi que favoriser la construction de logements sociaux, communautaires et abordables.

Les villes s’engagent aussi à construire des bâtiments écoresponsables dans un objectif d’être carboneutre, de protéger les milieux naturels, de faire preuve de transparence en matière d’environnement en plus de multiplier les infrastructures naturelles et déminéraliser des surfaces.

De plus, elles désirent revoir l’aménagement des rues pour les rendre plus confortables au déplacement à vélo et à pied, en plus de développer le transport collectif urbain et interurbain.

«Les municipalités et les villes du Québec, nous avons la mission d’adapter nos territoires face aux changements climatiques et c’est un sujet dont on parle depuis longtemps» déclarait mercredi la mairesse Plante.

Parmi les autres signataires, on y trouve entre autres les villes de Laval, Longueuil, Brossard, Québec et Sherbrooke.