Développement durable: Québec appuiera les entreprises une année de plus

Grâce à une nouvelle subvention du gouvernement, le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), qui coordonne le Fonds Écoleader, pourra continuer de mener ses activités pendant une année supplémentaire, soit jusqu’à la fin du mois de mars 2024.

Le FAQDD s’est vu remettre plus tôt cette semaine une enveloppe de 8,3 M$ afin «d’encourager de plus en plus d’entreprises québécoises à s’engager dans la voie du développement durable en adoptant des pratiques d’affaires écoresponsables et des technologies propres», a souligné Québec, dans un communiqué.

Le ministère de l’Environnement finance cette subvention à hauteur de 3,9 M$ tandis que celui de l’Économie assurera un apport de 4,4 M$.

L’annonce de l’attribution de cette somme a été faite jeudi par le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Benoit Charette et le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Mis sur pied en 2018, le FAQDD a rencontré un succès tel auprès des entrepreneurs que le budget initialement alloué au programme s’est révélé insuffisant, indique le gouvernement, d’où l’apport d’une enveloppe supplémentaire.

En bénéficiant d’une année de plus, le FAQDD va pouvoir orienter et soutenir un plus grand nombre d’entreprises et les aider à optimiser leur productivité ainsi qu’à améliorer leur bilan environnemental, soutient Québec.

«Pour atteindre nos objectifs de carboneutralité, on doit continuer de soutenir le virage des entreprises vers une économie verte,

tout en permettant d’accroître leur efficacité», a fait valoir M. Fitzgibbon.

Les retombées de cet investissement se font déjà sentir non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan environnemental, a pour sa part constaté Benoit Charette.