Qui prendra le meilleur cliché du fleuve Saint-Laurent?

L'image gagnante dans la catégorie Paysage urbain et naturel lors de la première édition du concours «Regards sur le Saint-Laurent».

Le concours de photo Regards sur le Saint-Laurent est de retour pour une deuxième édition jusqu’au 4 septembre prochain, et est ouvert à l’ensemble de la population du Québec.

L’objectif du concours est de souligner la beauté du fleuve Saint-Laurent en mettant de l’avant ses usages multiples et son pouvoir rassembleur, tout en partageant différentes perceptions que peuvent avoir les gens par rapport au fleuve. La nouveauté de cette année: le photographe et artiste numérique Jean-Sébastien Veilleux offrira une formation d’une valeur de 1000$ à l’une des personnes gagnantes du concours. Les organisations espèrent ainsi attirer l’attention d’un plus grand nombre de photographes amateurs.

Stratégies Saint-Laurent et le Réseau Québec maritime s’associent également à l’organisme de conservation de l’environnement Organisation Bleue cette année.

La protection du Saint-Laurent passe aussi par l’art et la créativité, puisqu’une fois que l’on constate la beauté du patrimoine naturel maritime de chez nous, il est très difficile de demeurer indifférent face aux défis environnementaux auquel il fait face. Anne-Marie Asselin, fondatrice et directrice générale d’Organisation Bleue.

Les photographes pourront soumettre leurs clichés dans quatre catégories: «Faune et flore du Saint-Laurent», «Le Saint-Laurent et l’humain», «Paysages du Saint-Laurent» et «Le Saint-Laurent en changement».

Des prix seront remis aux gagnants du concours pour une valeur totale de 3000$ qui récompensera les trois meilleures photos dans chaque catégorie. La population sera ensuite invitée à voter pour le prix Coup de cœur du public d’une valeur de 400$.