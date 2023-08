La SQ confirme une hausse alarmante des décès sur les routes

Mardi dernier, la Sûreté du Québec (SQ) a confirmé que le nombre de décès sur les routes pendant les vacances de la construction a atteint 22 cette année. Cette statistique montre une nette augmentation par rapport aux 13 décès de 2022. En un an, le nombre d’accidents mortels a presque doublé.

Au total, 18 vies ont été fauchées sur les autoroutes de la province au cours des 15 derniers jours. Les sentiers hors route ont quant à eux été le théâtre de quatre autres tragédies.

En réaction à cette hausse, la police provinciale avait déjà, la semaine dernière, intensifié ses appels à la vigilance sur les routes du Québec, bien avant la fin des vacances de la construction. Un porte-parole de la SQ a souligné l’impact dévastateur de ces accidents dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

«Vingt familles, au lieu de se rendre au zoo, de camper, de pêcher ou de visiter un parc aquatique, rentrent chez elles pour organiser des funérailles», souligne la SQ dans cette vidéo.

Lors de cette période de vacances qui s’étendait du 23 juillet au 5 août, les autoroutes sous surveillance de la SQ ont été témoins de 13 collisions majeures, et quatre autres ont eu lieu sur des voies hors route. Ces chiffres marquent une augmentation de six accidents par rapport à la même période de l’année précédente.

La SQ pointe du doigt plusieurs causes majeures pour ces collisions mortelles. Parmi celles-ci: la distraction des conducteurs, les dépassements dangereux, ainsi que la conduite sous influence. Et les policiers de noter que cette année, c’est principalement la conduite à grande vitesse qui est en cause.

La SQ rappelle l’importance de la prudence et demande aux conducteurs de redoubler de vigilance sur les routes de la province.