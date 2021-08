Expos: une équipe de basketball plutôt que de baseball, demande Holness

Et si Montréal avait sa propre équipe de basketball professionnel dans la National Basketball Association (NBA), en lieu et place du retour des Expos? C’est ce que propose Balarama Holness, fondateur de Mouvement Montréal et candidat à la mairie de Montréal.

Pour le candidat, ancien joueur professionnel de football, Montréal aurait beaucoup à gagner à avoir sa propre équipe. Depuis la victoire des Raptors aux finales de la NBA en 2019, «le sport prend de plus en plus d’ampleur, surtout auprès des jeunes et de la jeunesse montréalaise. D’autant que de nombreuses stars du basket — Chris Boucher, Khem Birch et Luguentz Dort — sont nées à Montréal», explique M. Holness.

«Il y a un cri du cœur de la jeunesse montréalaise, qui a besoin d’espoir, d’opportunités, de se faire entendre. Une équipe pourra dynamiser notre ville et inspirer la jeunesse montréalaise à jouer au basketball.» Balarama Holness, candidat à la mairie de Montréal, Mouvement Montréal.

Le candidat, ancien porte-couleur des Alouettes de Montréal, croit que le sport a un rôle clé à jouer pour ancrer les jeunes dans leur communauté et leur éviter de «trainer et de tomber dans la violence». M. Holness explique qu’il a décroché de l’école puis qu’il y est retourné «pour le sport».

L’an dernier, M. Holness a obtenu son diplôme en droit de l’Université McGill.

Il estime que le financement de l’équipe doit venir du privé à 85%. Il encourage donc les investisseurs qui s’intéressaient à un retour du baseball dans la métropole à «concentrer leur attention sur le basketball et à consulter la jeunesse».

Retour du baseball à Montréal, «une courte lune de miel»

Si pour M. Holness les montréalais sont «nostalgiques des Expos», cette nostalgie ne durera «pas plus de une ou deux saisons et la lune de miel sera finie car on sera pas compétitifs.» De plus, le candidat souligne la démographie vieillissante.

«La nostalgie des Expos c’est bien, mais c’est du passé et nous avec le basketball on veut regarder vers l’avant.» Balarama Holness, candidat à la mairie de Montréal, Mouvement Montréal.

Denis Coderre, candidat à la mairie de Montréal pour Ensemble Montréal et fan de baseball, avait rallumé l’espoir d’un retour des Expos à Montréal pendant son mandat à la mairie. Il avait même évoqué la possibilité d’un financement public pour un stade de baseball montréalais (estimé à près de 500 M$)

En 2017, Valérie Plante, alors candidate à la mairie, ne s’était pas opposée à un retour des Expos dans la métropole. Mais la question du financement d’un stade passerait par un référendum.

Lors de l’annonce de sa candidature en 2020, l’ancien maire en était convaincu: «les Expos vont revenir», a-t-il dit. Depuis, il s’est ravisé, jugeant le dossier du baseball «moins prioritaire pendant une pandémie.»

M. Coderre a néanmoins recruté l’ancien joueur des Expos Denis Boucher, qui présentera sa candidature dans Lachine.