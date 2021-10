La ligne rose mise de côté pour le REM de l’Est

Valérie Plante dit miser sur le REM de l’Est et la bonification du réseau de transport en commun plutôt que de faire avancer la ligne rose. En conférence de presse, elle est restée floue sur l’absence de la ligne rose, projet phare de 2017, dans sa plateforme électorale.

La mairesse sortante n’a pas explicitement dit que la ligne rose était abandonnée. Cependant, la candidate a fait valoir que le REM de l’Est répond à certains besoins dans le nord-est de la ville. Une prochaine administration continuerait de «pousser ce projet-là» et de bonifier l’offre de transport autour des stations afin de «se rabattre soit sur le REM de l’Est, soit sur la ligne orange, soit sur la ligne bleue».

La ligne rose était la promesse phare de Valérie Plante pendant la campagne électorale qui l’a portée au pouvoir en 2017. Durant le mandat de Projet Montréal, l’administration Plante promettait une première pelletée de terre d’ici la fin 2021. Un «bureau de la ligne rose» a été mis sur pied en juin 2019. Ce bureau est chargé de réaliser des études et de proposer des scénarios.

La ligne rose est toutefois restée bloquée au gouvernement provincial. Le gouvernement de François Legault n’a jamais montré un grand intérêt pour le financement de ce projet.

En marge d’une conférence de presse, Denis Coderre est revenu, lui aussi, sur un abandon éventuel de la ligne rose, pointant son coût.

Ça a coûté 1 M$ pour rien, un bureau de projet. Alors quand on va commencer à regarder les chiffres et les dépenses, le dogmatisme nous coûte très cher. Et les vues de l’esprit aussi, ça coûte plus cher de taxes.

Denis Coderre, candidat à la mairie pour Ensemble Montréal