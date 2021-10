Les candidats à la mairie de Montréal pour l'élection municipales, Valérie Plante de Projet Montréal, et Denis Coderre d'Ensemble Montréal.

La course à deux entre Plante et Coderre se confirme

La lutte continue à quelques semaines du scrutin et elle risque d’être serrée jusqu’à son dénouement. Selon un sondage CROP réalisé pour Radio-Canada publié ce matin, Valérie Plante et Denis Coderre sont au coude-à-coude tandis que le score du troisième homme, Balarama Holness, chute.

L’ex-maire et candidat d’Ensemble Montréal domine cette course d’un seul point selon le sondage avec 26% des intentions de vote des personnes sondées. La mairesse et candidate de Projet Montréal le talonne de près avec 25% des intentions de vote.

Celui qui se présente comme la troisième option de cette élection municipale, Balarama Holness, ne récolte que 5% des intentions de vote, et ce malgré sa fusion avec le parti de Marc-Antoine Desjardins, qui s’est depuis retiré de la course électorale, moins d’un mois après leur rapprochement. Les autres candidats indépendants récoltent entre 1 et 4%, tandis que 4% des sondés estiment qu’ils annuleront leur vote.

À noter que le grand premier de ce sondage reste les indécis. En effet, 27% des personnes sondées déclarent ne pas savoir pour qui voter le jour du scrutin soit le 7 novembre prochain.

Des enjeux clivants

Ce faible écart entre les deux premiers candidats se retrouve également au niveau des enjeux et des clivages entre les deux propositions politiques pour Montréal. Sur les 1043 Montréalais interrogés pour ce sondage CROP/Radio-Canada, 26% estiment que la sécurité demeure la principale priorité de cette élection, ce qui correspond au score de Denis Coderre, qui en a fait son cheval de bataille.

À l’inverse, 25% des sondés estiment que l’accès au logement et à la propriété devrait être l’enjeu de ce scrutin, ce qui correspond également au projet du parti de la mairesse Plante.