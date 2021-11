Agression sexuelle: Craig Sauvé se retire de Projet Montréal et siégera comme indépendant

Au coeur d’allégations d’une agression sexuelle remontant à 2012, le candidat de Projet Montréal Craig Sauvé a préféré se retirer de son propre gré du caucus de son parti tout en niant en bloc les faits.

C’est dans une publication Facebook que Craig Sauvé a annoncé sa décision hier soir. Tout en réaffirmant qu’il réfute complètement ces allégations, M.Sauvé ne veut pas être «une distraction» et préfère donc se retirer de lui-même du caucus de Projet Montréal.

C’est pourquoi, pour éviter de devenir une distraction dans cette campagne électorale qui doit d’abord porter sur les enjeux cruciaux de l’environnement, du logement et la justice sociale, j’annonce mon intention de me retirer de mon propre gré du caucus de Projet Montréal et de siéger comme indépendant dès aujourd’hui et à la suite des élections du 6-7 novembre. Cette élection est trop importante pour l’avenir de Montréal. Craig Sauvé

Craig Sauvé déclare dans sa publication, avoir toujours collaboré avec les enquêteurs et traité cette accusation de «manière collaborative et respectueuse», et ce notamment au travers d’une médiation en 2018.

«Je tiens à réaffirmer que je suis la personne intègre et respectueuse que vous connaissez. Je reste évidemment ouvert à toutes démarches qui pourraient s’en suivre, si souhaitées, à l’instar de la démarche de médiation que nous avons entreprise il y a quelques années ; à laquelle j’ai collaboré pleinement», déclare-t-il.

Néanmoins, le candidat se dit également prêt «à poursuivre les démarches légales nécessaires pour défendre mon honneur et ma réputation, lesquels ont été gravement attaqués.»

Plus de détails à venir.