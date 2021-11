Marc-Antoine Desjardins regrette son alliance avec Balarama Holness

Une fois la date du 7 novembre passée on s’imaginait que la fièvre électorale soit retombée. Il n’en est rien. Dans une longue publication, Marc-Antoine Desjardins dit «regretter son alliance» avec Balarama Holness et dénonce une «supercherie».

Dans la publication intitulée Le mariage blanc, l’ancien chef de Ralliement pour Montréal entend présenter «sa version des faits» et lever le voile sur «une alliance qui n’a jamais été consommée». Un événement qui, selon lui, marque le «pire moment de sa carrière politique».

On aurait dû en rester là et viser de gagner le cœur des gens en faisant bonne figure à 5-7-8 voire 10% dans les intentions de vote. Mais la pression était énorme, j’avais de la misère à voir la forêt derrière l’arbre et tout allait très très vite. Nous étions réceptifs à tout ce qui pouvait nous projeter même si au final, le risque en dépassait les bénéfices. Nous avons cru naïvement en cette chimère. Point.

Marc-Antoine Desjardins