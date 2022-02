Legault prêt à discuter avec le convoi contre les mesures sanitaires

Le Premier ministre, François Legault, a donné un point de presse en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le directeur national de la Santé publique par intérim, Dr Luc Boileau.

Le premier ministre François Legault se dit ouvert à discuter avec les membres d’un potentiel convoi contre les mesures sanitaires qui se dirigerait vers Québec. Certains individus comptent «jammer» la capitale lors de la fin de semaine prochaine.

«Moi, je suis toujours disponible pour rencontrer des gens qui sont de bonne foi pour essayer de voir comment on peut les aider à répondre à leurs questions, leurs inquiétudes», a affirmé l’élu lors d’un point de presse portant sur la situation sanitaire au Québec.

François Legault a indiqué qu’il espère que les manifestants agiront «dans le respect» et a réitéré que le droit de manifester «est important». Son cabinet a déjà eu des discussions quant à la sécurité supplémentaire qui pourrait être ajoutée aux alentours de l’Assemblée nationale.

Comme à Ottawa?

L’un des organisateurs du Festival des Gaulois en Beauce, dont l’objectif était de manifester contre les mesures sanitaires, Kevin Bilodeau, veut reproduire le mouvement des camionneurs observé à Ottawa dans la ville de Québec. Un convoi de voitures contre les mesures sanitaires partirait de la Beauce en direction de Québec jeudi.

«C’est pour mettre de la pression partout, aucunement pour diviser le peuple, explique-t-il dans une vidéo. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à Ottawa.»

Le même jour, un convoi devrait quitter la Côte-Nord pour se diriger vers la capitale. Il irait de Port-Cartier jusqu’à Baie-Comeau avant de se rendre à Québec. L’un des meneurs de troupes est Bernard «Rambo» Gauthier, syndicaliste connu à l’échelle québécoise pour son passage à la commission Charbonneau.

M. Gauthier cherchait à amasser des dons, dans une vidéo publiée lundi soir. Il a même demandé à la FTQ-Construction de financer le convoi. Le président du syndicat, Éric Boisjoly, a rejeté cette possibilité lors d’une entrevue avec La Presse Canadienne.

Dans le respect

Le maire de Québec, Bruno Marchand, abonde dans le même sens que François Legault. Il demande aux manifestants d’agir dans le respect. Son inquiétude par rapport à l’arrivée des manifestants s’avère toutefois élevée.

«Ça me préoccupe beaucoup. On est dans une période où on essaye de créer de l’espoir de donner aux gens de Québec, a-t-il commenté. S’il y avait des entraves pour accéder aux commerces, ce serait une catastrophe.»

Le Carnaval de Québec doit débuter au cours de la fin de semaine.