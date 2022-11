STM: «Le temps presse, le gouvernement doit agir rapidement»

Québec solidaire s’oppose à une baisse de fréquence des transports en commun à Montréal. Alors que la Société de transport de Montréal (STM) envisage une possible réduction des passages d’autobus et de métro, comme l’a révélé Radio-Canada, le parti de gauche fait appel au ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon.

«Le ministre Fitzgibbon doit garantir qu’il n’y aura aucune baisse de services à la STM et débloquer des fonds d’urgence si nécessaire. Avec les travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, c’est le moment d’augmenter l’offre de transport collectif à Montréal, pas de la réduire», estime Etienne Grandmont, porte-parole solidaire en matière de Transports.

La STM cherche en effet à équilibrer son budget dans un «contexte économique difficile». L’offre de service pour les autobus pourrait ainsi être réduite de 3,7% pour les autobus, et de 4,8% pour le métro. Au total, cette réduction permettrait l’économie de 18 M$.

«Le transport en commun, c’est l’avenir. Moins il y a de service, moins ça devient intéressant de troquer l’automobile pour le transport collectif. C’est contre-productif. Le temps presse pour la STM, le gouvernement doit agir rapidement», insiste Etienne Grandmont.