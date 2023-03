Notre-Dame-de-Grâce-Westmount retournera aux urnes

À la suite de la démission du député libéral Marc Garneau, les citoyens de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount devront retourner aux urnes plus tôt que prévu afin de choisir leur nouveau député fédéral.

La circonscription de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount (NDG-Westmount) se trouve en effet sans représentant à la Chambre des communes, avec le départ de l’ancien ministre. L’élection partielle se tiendra au plus tôt le 1er mai et au plus tard le 23 octobre, forcément un lundi, annonce Élections Canada. Elle devrait donc être déclenchée entre le 20 mars et le 5 septembre.

NDG-Westmount a toujours été libérale depuis sa création en 2015, le Parti libéral du Canada (PLQ) ayant toujours eu un score dépassant les 50%. Lors de la dernière élection en 2021, Marc Garneau avait été suivi par la candidate Emma Elbourne-Weinstock du Nouveau Parti démocratique, avec 19,2% des voix, et le candidat conservateur Mathew Kaminski, avec 14,06% des suffrages.

Pour l’instant, aucun candidat qui tentera de gagner ce siège vacant n’a été annoncé.

Marc Garneau était député de Westmount-Ville-Marie, puis de NDG-Westmount, depuis 2008.

Notons qu’ailleurs à Montréal, les résidents de Saint-Henri-Sainte-Anne iront aux urnes ce 13 mars pour élire leur représentant provincial. Le Parti libéral du Québec et Québec solidaire seraient au coude-à-coude dans cette circonscription.