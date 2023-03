Budget: le gouvernement désengagé envers l’est de Montréal, dénonce PSPP

Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, estime que QS a mené une campagne plus libérale que le PLQ.

Fustigeant un gouvernement dépourvu de « vision en urbanisme et en transports » et dont les yeux seraient rivés uniquement sur l’économie et le PIB, Paul St-Pierre Plamondon dénonce que la politique de la CAQ serait désengagée de l’est de la métropole.

Il cite la stagnation de plusieurs projets, dont la reconstruction de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), le Projet structurant de l’est (PSE) ou le réaménagement de la rue Notre-Dame.

« Le gouvernement se désengage des questions sociales et environnementales » s’inquiète le chef du Parti québécois (PQ) en entrevue avec Métro. La CAQ, dont le dernier slogan électoral était « Continuons », aurait choisi de continuer dans l’immobilisme dans l’Est, dénonce l’élu d’opposition.

Logements demandés

Sur les logements, il se joint totalement au mécontentement de Valérie Plante, la mairesse de Montréal. « Le logement dans l’est, c’est un enjeu important » rappelle le chef péquiste, mettant de l’avant la proposition de son parti de construire 35 000 logements sociaux au Québec.

Du côté de la CAQ, malgré la promesse électorale de construire 11 700 logements sociaux et abordables, le gouvernement planifie pour l’instant de financer 1500 logements abordables et aucun logement sociaux, hors ceux déjà planifiés. Juste pour Montréal, la mairesse aurait souhaité un objectif de 2000 nouvelles unités par année.

La crise du logement frappe durement l’Est. Dans Anjou et Saint-Léonard, il n’y a que très peu de logements disponibles, le taux d’inoccupation est le plus faible de l’île.

Des promesses non tenues

L’enjeu des logements n’est pas la seule promesse brisée par la CAQ, accuse le député de Camille-Laurin. Dans le budget, « je ne vois aucune ligne qui mentionne le réaménagement de la rue Notre-Dame ou la décontamination des terrains de l’Est » s’étonne-t-il. PSPP rappelle que le gouvernement promettait beaucoup d’argent pour ces deux projets.

Québec ne formule aucun nouvel engagement pour le PSE ou la reconstruction de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Enfin, le gouvernement n’a pas commissionné d’auditions publiques sur le projet Ray-Mont Logistique, s’offusque le député de Camille-Laurin.

Le budget prévoit tout de même une somme de 23M$ sur trois ans pour revitaliser l’est. Cette enveloppe servira à financer des projets réalisables à court terme.

« Les besoins que j’ai évoqués, ce sont des engagements de la CAQ, et ça se chiffre en centaines de millions, voir en milliard de dollars », s’indigne Paul St-Pierre Plamondon.

D’après PSPP, ce désintérêt caquiste pour l’est, pour les transports ou pour les logements serait révélateur d’un gouvernement qui est dépourvu d’une vision globale et qui ne mettrait l’emphase que sur l’économie.

« Le gouvernement a les yeux rivés sur le PIB per capita, il souhaite rattraper l’Ontario, mais les questions environnementales et sociales sont tout aussi importantes pour la prospérité et le bienêtre », conclut le chef du PQ.