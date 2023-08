Réforme en santé: des ajustements demandés par des médecins

1/2 « Pour un projet de loi qui couvre très large et qui réécrit la Loi sur les services de santé et les services sociaux, on s’attendait à être plus avancés dans les discussions et là, il est minuit moins une. » souligne le Dr Oliva, président de la FMSQ #santeqc #polqc #PL15 https://t.co/xxSX1l6Ipe