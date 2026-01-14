Vague de réactions à la démission de François Legault

François Legault et Soraya Martinez Ferrada lors de leur première rencontre officielle à l'hôtel de ville de Montréal.

Le monde politique du Québec, secoué par la démission du premier ministre François Legault, a félicité le politicien pour ses efforts et son engagement envers la nation québécoise. Parmi les fleurs, on note que certains opposants voudront aussi lui lancer le pot… mais pas aujourd’hui.

«François Legault a servi le Québec dans des moments déterminants. Je tiens à saluer son engagement indéfectible envers les Québécoises et les Québécois», a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, sur X. «Le Québec entame maintenant un nouveau chapitre, et Montréal sera toujours prête à travailler de façon constructive avec le prochain gouvernement afin de faire avancer nos priorités économiques, sociales et urbaines.»

François Legault a servi le Québec dans des moments déterminants. Je tiens à saluer son engagement indéfectible envers les Québécoises et les Québécois.



Il a dirigé le gouvernement à travers des périodes particulièrement exigeantes, notamment durant la pandémie, et a marqué la… — Soraya Martinez Ferrada (@SorayaMartinezF) January 14, 2026

Un des plus importants dossiers de M. Legault à Montréal a été le redéveloppement de l’Est de la métropole. Il a participé à la création du Bureau de la rue Notre-Dame en 2018 et a salué la création du Bureau de l’Est par la nouvelle mairesse lors de son plus récent passage officiel à l’hôtel de ville.

Simon Jolin-Barrette, l’un des ministres les plus en vue et les plus actifs de la CAQ, se désole du départ d’une personne qu’il considère comme un «phare» et un «mentor».

Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois et favori dans les sondages pour les élections de cet automne, a souligné l’engagement sincère du premier ministre.

«Malgré nos désaccords profonds sur les causes de nos difficultés collectives actuelles et sur l’avenir du Québec, François Legault aura toujours été sincère dans sa volonté d’améliorer le sort de la nation québécoise.»

M. St-Pierre Plamondon reprendra «la joute politique normale» à une date ultérieure.

Je tiens à souligner l'engagement sincère du premier ministre François Legault envers le Québec et envers les Québécois. Il aura consacré plus de 25 ans de sa vie au service public, dont 7 ans dans la très exigeante fonction de premier ministre. Il l'a aussi fait dans des moments… pic.twitter.com/ludnl6fSz4 — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) January 14, 2026

Même son de cloche du côté de Marc Tanguay, chef par intérim du Parti libéral du Québec, et de Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

«Il y aura un temps pour faire le bilan de ses années au pouvoir et ce sont les Québécois qui auront le dernier mot sur l’héritage de son gouvernement. Aujourd’hui, je veux surtout souligner la responsabilité immense que représente le fait de servir notre nation comme premier ministre. C’est un dévouement qui mérite tout notre respect», dit M. Tanguay sur X.

«Peu importe nos différences politiques, je tiens à souligner l’engagement de François Legault envers le Québec et le travail qu’il a accompli au fil des ans», affirme Mme Ghazal.

Dans nos rôles respectifs, au cours des dernières années, j’ai eu l’occasion de critiquer le travail du premier ministre François Legault, mais je tiens aujourd’hui à souligner son engagement sincère envers le Québec, notamment lors de la pandémie.



Il y aura un temps pour faire… — Marc Tanguay (@marc_tanguay) January 14, 2026

Peu importe nos différences politiques, je tiens à souligner l’engagement de François Legault envers le Québec et le travail qu’il a accompli au fil des ans.



Nous avons souvent été en désaccord au fil de nos échanges, mais je lui souhaite la meilleure des suites. — Ruba Ghazal (@RubaGhazalQS) January 14, 2026

À Québec, le maire Bruno Marchand a remercié François Legault pour ses efforts dans la concrétisation du projet de tramway et pour la construction d’un nombre record de logements sociaux.

MM. Legault et Marchand ont eu maille à partir récemment à cause des actions du gouvernement Legault en matière d’immigration. Le remplacement du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) cause de nombreuses inquiétudes parmi les travailleurs issus de l’étranger. «On arrive ici devant un bel exemple de ce qui arrive quand on perd de vue qu’on s’adresse à des humains», a dit le maire Marchand en décembre.

Le premier ministre Legault quittera son poste dès que la Coalition Avenir Québec aura choisit un successeur.