Le Parti Québécois s’engage à réduire les coûts de construction

Le Parti Québécois veut réduire les coûts de construction au Québec. Le parti de Paul St-Pierre Plamondon promet de s’attaquer au manque de concurrence, à la gestion gouvernementale inefficace et au fardeau réglementaire excessif.

Paul St-Pierre Plamondon a souligné que les coûts de construction au Québec sont souvent bien supérieurs à ceux de l’Ontario. Dans le Plan québécois des infrastructures accompagnant le dernier budget, plusieurs écoles secondaires coûteront plus de 175 M$. En Ontario, les coûts de construction seraient plus près de 75 M$.

«Les Québécois n’en ont pas pour leur argent et ça pose une menace directe à l’état de nos finances publiques», affirme M. St-Pierre Plamondon dans un communiqué.

Le Parti Québécois propose de revoir les règles des appels d’offres pour encourager la participation de plus petits acteurs, augmentant ainsi la concurrence. Le nombre moyen de soumissionnaires par appel d’offres est passé de 4,73 en 2019 à 2,65, souligne le parti.

Le PQ propose de passer à des appels d’offres basés sur les besoins réels plutôt que sur des plans prédéterminés, permettant ainsi plus d’innovation et de durabilité. Les entreprises pourraient également soumettre des contre-offres pour mieux répondre aux besoins des projets publics.

Alléger le fardeau réglementaire et accélérer les projets

Catherine Gentilcore, porte-parole en matière d’Habitation, a promis d’impliquer davantage les entrepreneurs dans la conception des projets et de simplifier les démarches administratives. Le Parti Québécois envisage d’harmoniser le Code du bâtiment à l’échelle provinciale et de mettre en place des formulaires préremplis pour faciliter les démarches des entrepreneurs.

Ces mesures visent à réduire les délais et les coûts associés aux projets d’infrastructure.

Le plan du Parti Québécois comprend dix mesures clés, allant de l’augmentation du nombre de soumissionnaires potentiels à l’harmonisation des normes de construction. L’objectif est de rendre le secteur de la construction plus compétitif et efficace, tout en assurant une utilisation optimale des ressources publiques.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.