3 vergers où cueillir des pommes à moins d’une heure de Montréal

Compotes, tartes et croustades de pommes sont encore plus savoureuses quand on les prépare avec des fruits cueillis soi-même, vous ne trouvez pas? C’est sûrement parce que le goût d’un fruit fraichement cueilli est incomparable à celui d’un fruit acheté à l’épicerie. Ou parce que le souvenir d’une après-midi passée au verger lui donne une saveur encore plus particulière. Voici trois vergers où aller cueillir des pommes cette fin de semaine!

Situé dans la belle région d’Oka, le verger Jude-Pomme propose de cueillir des McIntosh et des Cortland dans un paysage exceptionnel. D’autres espèces de pommes, pommettes et poires sont aussi vendues dans l’entrepôt, jusqu’à épuisement des stocks. Les plus paresseux apprécieront la balade en tracteur offerte sur place ainsi que le comptoir de dégustation gratuite, ou simplement une sieste à l’ombre d’un pommier!

18$, le sac de 20 livres

Jude-Pomme, 223 Rang Sainte-Sophie, Oka

Le Verger de la Savane vous permet de passer plus de temps en cueillette qu’en voiture, tant il est près de Montréal. Et pour faire d’une pierre deux coups, la cueillette de citrouilles est également possible, tout près du verger situé sur la rive sud. Petits et grands seront ravis de terminer la balade par une visite de la mini-ferme pour observer les poules, les lapins, les agneaux et les moutons.

10 $ le sac de 8 à 10 livres

15 $ le sac de 18 à 20 livres

6$ la cueillette de citrouille

8000 chemin de la Savane, Saint-Hubert

L’ambiance est conviviale dans le verger centenaire Gibouleau où les 10 000 pommiers en fruits n’attendent que d’être cueillis. Une quinzaine de variétés de pommes y sont disponibles à l’autocueillette à différents moments de la saison et des balades en tracteurs (avec possibilité de réservation pour les groupes) sont offertes toute la semaine. Notre journaliste recommande la dégustation de gelée de pommes et les spécialités gourmandes vendues sur place!

20 $ le sac d’une vingtaine de livres

3675 avenue des Perron, Laval