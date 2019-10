MTL à table: quand la gastronomie se démocratise

View this post on Instagram

Celebrate Easter at #EstiatorioMilos NYC. We have only a few reservations left for midnight dinner on 4.28 at our 55th Street location. Call 212.245.7400 to reserve. ⁣📸: @timatkinsphoto⁣⠀ ⁣⠀ #greekeaster #orthodoxeaster #greeklife #dinner ⁣#greekcuisine #onthetable #nyc #mediterraneancuisine #ingredients #fresh #dinnerplans ⁣⁣#reservenow #nyceats #finedining #beautifulcuisines #topcitybites