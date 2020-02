Des idées simples pour la Saint-Valentin

Voici venu le temps de célébrer la Saint-Valentin, mais vous êtes en panne d’idées pour gâter l’amour de votre vie? Voici quelques suggestions abordables qui ne laisseront pas l’élu(e) de votre cœur indifférent.

Dites-le sur du papier

Écrivez des dizaines, voire des centaines de petits mots gentils pour votre valentin(e) sur des Post-it. Avant son réveil, collez-les en formant un cœur sur le miroir de la salle de bain ou sur le mur faisant face à la chambre. Un réveil plein d’amour qui ne rate jamais!

Sortir de la routine

Aménagez un nid d’amour dans le coin de la chambre ou du salon. Le but étant de favoriser les rapprochements, n’hésitez pas à y mettre tous les coussins de la maison, les couvertures les plus douces, d’épais tapis et de jolies lumières d’ambiance. Invitez votre bien-aimé(e) à y prendre l’apéro ou le dessert, c’est selon.

Cuisiner autrement

Plutôt que d’inviter votre chéri(e) au restaurant ou de lui préparer un repas à la maison, offrez-lui un atelier de cuisine. Vous vous amuserez à ses côtés, avant de déguster le repas que vous aurez fait ensemble. Plusieurs ateliers de cuisine sont offerts à Montréal

le soir de la Saint-Valentin.

En images

L’idée suivante provoque souvent des moments forts en émotion! Faites une vidéo dans laquelle vous déclarez tout votre amour à votre conjoint(e). Dites-lui ce que vous aimez de sa personnalité, rappelez-lui votre rencontre, parlez de ce qui vous séduit. Laissez parler votre cœur.

Lunch-surprise

Rendez-vous au bureau de l’être aimé à midi et enlevez-le(la) pour l’heure du lunch. Réservez un petit bistro romantique et allez-y en sa compagnie. On s’attend souvent à des surprises en soirée, alors celles qui sont faites durant la journée surprennent doublement.

Séance photo

Pour mettre du piquant et rendre la soirée intéressante, préparez une séance photo coquine où il(elle) sera le(la) photographe et vous le modèle. Préparez des dessous affriolants et des accessoires de toutes sortes, et surtout, laissez vos complexes au garde-robe.