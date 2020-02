Le Festival Montréal en lumière fera briller la scène gastronomique pour une 21e année. Du 20 février au 1er mars, les chefs d’ici accueillent 11 chefs de restaurants étoilés Michelin dans leur cuisine afin d’offrir aux Montréalais la chance de se régaler de créations uniques et de vivre une expérience culinaire exceptionnelle. Voyons de plus près cette galaxie gastronomique…

Restaurant: H4C

Chef: Dany Bolduc

Chef invité: Phillip Foss du EL Ideas, à Chicago (2 étoiles Michelin)

Prix du menu: 200$ ou 305$ avec l’accord mets et vins

Cette réunion de chefs débouchera très certainement sur des plats qui mettront à l’honneur des produits locaux et dont l’innovation devrait atteindre des sommets.

Restaurant: Monarque

Chef: Jérémie Bastien

Chef invité: Michael Anthony du Gramercy Tavern, à New York (1 étoile)

Prix du menu: Six services à 140$ ou menu brasserie à la carte

Ce mariage de chefs était instinctif, car la famille Bastien, admirative du travail du chef Anthony, s’est inspirée du Gramercy Tavern pour la création du Monarque. Une rencontre qui sera certainement source de prodiges!

Restaurant de l’ITHQ

Chef: Jonathan Lapierre-Réhayem

Chef invité: Alvin Leung de Bo Innovation, à Chicago (2 étoiles)

Prix du menu: Six services à 115$ ou 175$ avec l’accord mets et vins

Il n’y a pas meilleur endroit qu’une école de cuisine, où l’expérimentation est à l’honneur, pour recevoir le «chef démon»! Connu pour son style éclaté, le chef Leung combine ingrédients centenaires et techniques modernes afin d’offrir une cuisine chinoise spectaculaire!

Restaurant: La Chronique

Chefs: Olivier de Montigny et Marc De Canck

Chef invité: Mathieu Jacri de La Villa Emily, à Bruxelles (1 étoile)

Prix du menu: Cinq services à 125$

Le bon goût et le raffinement prendront des airs belges avec ce trio de chefs des plus talentueux. Et le décor du restaurant La Chronique est d’une telle élégance qu’il sera parfait pour la dégustation de plats d’étoilés!

Restaurant: Le Chasse-Galerie

Chef: Nikolas Fulop

Chef invité: Benoît Neusy de L’Impératif, en Belgique (1 étoile)

Prix du menu: 200$ ou 300$ avec l’accord mets et vins

Le chef Neusy est reconnu pour ses fabuleuses associations de goûts et de textures, tandis que le chef Fulop fait rayonner la qualité des produits de saison. Une alliance naturelle qui offrira sans doute des plats hauts en couleur!

Restaurant: Rosélys

Chefs: Baptiste Peupion, Maxime Delmont et Jean-Marc Guillot

Chef invité: Franck Putelat de La Table de Franck Putelat, à Carcassonne (2 étoiles)

Prix du menu: Six services à 145$

Cette réunion de chefs n’est pas banale! Franck Putelat qualifie sa cuisine de «classique fiction», alors que les artisans du Rosélys disent de la leur qu’elle est «évolutive»; cela promet!

Restaurant: Tbsp.

Chef: Joris Larigaldie

Chef invité: Paul Burgalières de L’Enclume à Cartmel, au Royaume-Uni (2 étoiles)

Prix du menu: Sept services à 110$ ou à 165$ avec l’accord mets et vins

La cuisine aux influences italiennes du Tbsp. fait une grande place à la gastronomie britannique. Cuisiniers globe-trotters, les deux chefs garantissent à leurs clients un tour du monde dans leur assiette.

Restaurant: Renoir

Chef: Olivier Perret

Chef invité: Lionel Rodriguez de l’Hôtel Les Trois Couronnes à Vevey, en Suisse (1 étoile)

Prix du menu: 95$ pour le menu du soir et 65$ pour le brunch

La cuisine colorée et alpine du chef Rodriguez se mariera à merveille à la délicatesse et au raffinement de celle du chef Perret. Une complémentarité des plus prometteuses!

Restaurant: L’Atelier de Joël Robuchon

Chef: Stéphane Galibert

Chef invité: Christophe Bellanca de l’Atelier Joël Robuchon, à New York (2 étoiles)

Prix du menu: Sept services à 225$

La rencontre de ces deux chefs se traduira par la création de plats préservant et mettant en valeur l’héritage du chef Robuchon. Inventivité et émotion seront très certainement au rendez-vous.

Restaurant: Manitoba

Chef: Simon Mathys

Chef invité: Emmanuel Pilon du Plaza Athénée, à Paris (3 étoiles)

Prix du menu: 115$

Le chef Mathys cuisine les produits du terroir d’une main de maître, alors que le chef Pilon est issu d’une longue lignée d’artisans français rigoureux. La vieille France rencontre le jeune Québec dans une expérience gastronomique transcendante!