Les nouveautés de nos producteurs locaux

Encourager les producteurs et les artisans d’ici en achetant localement, c’est consommer de façon responsable, mais pas uniquement… C’est aussi prendre plaisir à découvrir et à déguster des produits délicats, audacieux et, surtout, de grande qualité! Jetez un œil à ces trouvailles fraîchement arrivées sur les tablettes des commerçants québécois.

Saucissons secs

Locales, mais aussi biologiques, les quatre nouvelles charcuteries duBreton sauront plaire aux amateurs de cochonnailles.

D’inspiration européenne, le Chorizo, au doux parfum de paprika, transporte le gourmand en Espagne et au Portugal le temps d’une bouchée, alors qu’on se dirige vers la Calabre et son célèbre piment avec la Sopressata, un salami à la saveur relevée typique de la région.

Quant au saucisson Boréal et trompettes noires, il présente des notes de rhum et de champignon, tandis que le Trésor des Appalaches est rehaussé de vin rouge et d’une pointe d’ail. Les quatre saucissons secs duBreton sont faits de porc assaisonné, vieilli 12 mois pour révéler toutes la subtilité de ses arômes.

7$, dans les épiceries Metro

Canneberge séchée

On reste dans le produit séché avec la toute nouvelle canneberge séchée biologique sans sucre ajouté de Patience Fruit & Co. Celles-ci ne contiennent que 2g de sucre par portion de 40g et présentent un apport élevé en fibres. La texture moelleuse et la saveur acidulée de l’atoca en font la collation parfaite ou le petit plus recherché, à ajouter à ses recettes de muffins et à ses salades fraîches d’été.

6$, dans les supermarchés

Rhum noir

La microdistillerie Les Spiritueux Ungava lance le rhum épicé Chic Choc noir. Plus sombre, épicé et fort que l’original, sa teneur en alcool est de 47,1%, et quatre épices ont été ajoutées aux six emblématiques du Chic Choc original.

Élaboré avec des rhums vieillis de trois à sept ans spécialement sélectionnés, le Chic Choc noir est fait au Québec avec des épices de la région des monts Chic-Chocs.

D’un noir aux reflets cuivrés, son bouquet révèle des nuances de caramel et présente une attaque souple avec une finale longue, chaude et relevée. Pour déguster toutes les saveurs du rhum Chic Choc noir, servez-le sur glace, avec un zeste d’orange ou en cocktail.