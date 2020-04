Comment sauver Pâques?

Ce satané virus a gâché l’arrivée du printemps et maintenant il nous enlève le plaisir de partager un gigot d’agneau en famille, de siroter des mimosas au traditionnel brunch de Pâques et de partir à la chasse aux cocos avec les enfants. Plusieurs commerçants de la métropole essaient de sauver les meubles et proposent des solutions en mode «livraison». Voici comment fêter Pâques en temps de crise sanitaire.

Pour la chasse aux cocos de Pâques

Pour les petits (comme pour les grands), Pâques rime avec chocolat! Ces trois chocolateries répondent à des besoins variés et misent sur la qualité et le respect de la fève de cacao.

Lecavalier Petrone

La nouvelle collection Pâques 2020 de Lecavalier Petrone comprend une variété d’œufs disponibles en chocolat au lait et chocolat noir et de figurines chocolatées à l’effigie soit d’un lapin soit d’un poussin.

La livraison est offerte aux clients de Montréal, Longueuil, Boucherville, Saint-Lambert et Brossard. Pour les autres, il est possible de ramasser les commandes en boutique.

Fays

La chocolaterie Fays, située à Oka, propose une collection de chocolats de Pâques montés à la main ou à partir de moulages anciens. Offerts en chocolat au lait et noir «bean-to-bar» de Chaleur B Chocolat, artisan-torréfacteur gaspésien.

La livraison est offerte par la poste partout au Québec ou par livraison sur la Rive-Nord de Montréal et à Montréal avec tout achat de plus de 50 $.

État de choc

On adore le «Sac Pâques, Ça va bien aller» créé spécialement pour l’occasion. Il contient des oeufs en chocolat, de la tire éponge, deux mini-tablettes (maïs piment et sapin érable) et une carte arc-en-ciel fruit de la passion.

Livraison gratuite sur l’île. Il est aussi possible de récupérer ses achats en boutique, sur rendez-vous.

Pour le repas du soir

La gastronomie s’invite chez vous! Jérôme Ferrer propose de livrer un menu de Pâques sept services à votre porte.

Au menu:

Rillettes de saumon à l’érable

Jambon de Pâques braisé

Salade de légumes grillés aux épices façon tajine

Roulades de veau sauce civet au jus de viande et aux olives

Mousseline de pomme de terre truffée

Moelleux au chocolat et framboises

Pains briochés pur beurre aux éclats de pralinés

Prix:

Pour 2 personnes: 95 $

Pour 4 personnes: 160 $

Pour 6 personnes: 210 $

Les livraisons (gratuites) se dérouleront du mercredi 8 avril au samedi 11 avril.

Pour la beauté

Se faire plaisir, apprécier la beauté de la nature, tomber dans la lune devant un bouquet de tulipes. Se faire livrer des fleurs n’a jamais eu plus de sens qu’en ce moment. Voici quelques fleuristes montréalais qui continuent d’accepter les commandes pour la livraison.

Abaca

Bouquets de tulipes, de marguerites, d’hydrangées, de lisianthus… Le plus difficile est de faire un choix chez ce marchand de fleurs de la rue Beaubien.

Le Bouquet

Située dans le cœur de Saint-Laurent, la boutique Le Bouquet est en activité depuis 1978 et offre une multitude d’options cadeaux en plus des fleurs.

Kyoto Fleurs

Jeune entreprise située sur l’avenue Mont-Royal, Kyoto Fleurs offre une grande variété de fleurs fraîches, de plantes d’intérieur et d’accessoires de décoration.

Fauchois fleurs

Pour des bouquets qui durent longtemps et des conseils judicieux, Fauchois fleurs est tout indiqué! De plus, leur nouvel espace sur la rue Saint-Denis est sublime.