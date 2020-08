De la pizza gratuite pour la Semaine italienne de Montréal

La 27e édition de la Semaine italienne de Montréal a été lancée le 7 août dernier. Malgré une programmation principalement numérique, il est tout de même possible d’aller se promener en ville pour tâter le pouls du festival et faire le plein de spécialités italiennes.

Les Montréalais ont tendance à se rendre dans la Petite-Italie pour profiter des festivités, mais l’arrondissement Saint-Léonard regorge aussi de trésors d’origine italienne.

Une offre qui fait plaisir

Bàcaro Pizzeria est un restaurant-bar de style italien qui met la pizza et le Nutella à l’honneur! La succursale de Saint-Léonard profite de la Semaine italienne de Montréal pour offrir des pizzas gratuites à ses clients. Les 15 et 16 août, de 14 h à 18 h, les amateurs de pizzas Margherita et pepperonis pourront se délecter gratuitement.

La Semaine italienne de Montréal se déroule du 7 au 23 août 2020.

Il est possible de profiter de cette offre en terrasse, en salle à manger ou pour emporter, en plus de gouter aux autres spécialités cuisinées par le chef Angelo Mercuri. Les arancini à la panure légère et croustillante ou la burrata crémeuse entourée de prosciutto et de tomates cerises séchées sont des entrées qui ne déçoivent jamais.

Quant aux pizzas, le choix ne manque pas! Parmi les cinq pizzas blanches proposées trône la célèbre «fungo» (mozzarella, champignons, bacon et ricotta) et la «quattro fromaggi» (fromage de chèvre, bleu, provolone, ricotta et réduction de vinaigre balsamique). Et si vous préférez garnir votre pizza d’une louche de sauce tomate, les dix choix de «pizza rossa» seront vous faire hésiter longtemps.

Le restaurant propose également de «construire» votre plat de pâtes ou votre pizza vous-même en choisissant les garnitures et les sauces. Une option sans gluten est aussi offerte.

Au dessert, il est presque impossible de passer à côté des beignets chauds au Nutella et de la pizza au Nutella.

Les vins

Fait intéressant : presque la totalité de la carte des vins est offerte au verre de 5 et de 8 onces. On peut donc se sentir comme à Venise en commençant par une coupe de Prosecco Carpène Malvolti, se promener en Toscane grâce à un verre Castello Di Pomino 2017, un blanc frais aux notes d’acacia et de pêche parfait pour l’apéro. Et pourquoi ne pas se diriger vers le Sud, dans la région des Pouilles, avec le rouge Masseria Noha Primitivo 2015? Sa robustesse et ses arômes de moka, de chêne et de fruits noirs s’accorderont merveilleusement aux pizzas de la Maison.

Bàcaro Pizzeria, au 6820 rue Jean-talon Est, à Saint-Léonard.