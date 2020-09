La gamme Nuxe Bio arrive au Canada

On ne présente plus la marque Nuxe, dont les crèmes occupent notre salle de bain depuis bientôt 30 ans. Sa nouvelle gamme bio, composée de sept soins du visage aux ingrédients actifs, est désormais disponible dans tous les Pharmaprix, Uniprix, Familiprix, Brunet et sera vendue à la Baie d’Hudson à partir d’octobre. Ces flacons verts sont fabriqués en France selon les normes ÉCOCERT et privilégient des ingrédients bios, d’origine locale et issus de filières durables. La gamme comporte sept produits.

1. Une eau micellaire démaquillante aux graines de moringa, connues pour leurs propriétés antipolluantes. 27$

2. Un sérum aux graines de chia, qui sont naturellement antioxydantes. 55$

3. Un soin des yeux énergisant au blé noir breton, dont les acides gras naturels hydratent et décongestionnent le contour de l’œil. 44$

4. Un fluide correcteur aux algues marines bretonnes, dont les principes actifs aident à réduire les irrégularités cutanées. 52$

5. Une crème hydratante aux cellules d’agrumes, qui éclatent au contact dela peau et maintiennent son hydratation. 52$

6. Un masque micro-exfoliant à la poudre de noyaux d’abricot, dont la texture offre un gommage doux et efficace. 35$

7. Une huile régénérante à l’oléo-extrait de riz de Camargue, source de vitamines, minéraux et antioxydants. 45$

Testés par Métro, le fluide correcteur et la crème hydratante nous ont séduit par leurs parfums naturels, leurs textures non-grasses mais bien hydratantes et leurs effets visibles après seulement quelques jours d’application.

Pour la petite histoire…

La marque de cosmétiques Nuxe est l’une des trois plus vendues en pharmacie dans le monde. Aujourd’hui distribuée dans plus de 69 pays, elle est née en France et y conserve son siège social ainsi que la majorité de ses laboratoires de recherche et de fabrication. Créée en 1991, l’Huile Prodigieuse est devenue l’emblème de la marque et l’huile cosmétique la plus vendue en pharmacie. Depuis 2002, Nuxe a également ouvert une trentaine de spas prestigieux à travers le monde.