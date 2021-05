Amateurs de houblon, bonsoir. Voici des adresses où faire le plein de bières locales.

Côté microbrasseries

Le beau temps et les terrasses sont de retour ! Le moment idéal pour partager une mousse entre amis et s’approvisionner en créations houblonnées.

Brasserie Harricana

Depuis six ans, cette brasserie-resto accueille une faune hétéroclite avide de savourer sa gamme de 20 à 25 bières maison, dont certaines aux notes parfois funky. Ou ses brassins vieillis, dont la 45, assemblage de trois bières barriquées avec ajout de framboises fraîches qui fait fureur présentement (quantités limitées !). Les vrais le savent : leurs calmars frits + la 11:11 (une Kveik IPA) = un divin mariage. On consulte ses réseaux sociaux pour connaître les bières disponibles.

95, rue Jean-Talon Ouest

Microbrasserie Trois-Lacs

Les habitués pourront très bientôt s’installer sur sa toute nouvelle terrasse (on peut y apporter sa nourriture ou la faire livrer) et descendre une Miss Maple ou une Rubis, à la framboise et hibiscus, deux bières offertes exclusivement sur place. L’endroit possède 18 lignes de fût, et on peut goûter un échantillon avant de repartir avec un cruchon. Ou opter pour l’une de ses huit broues en cannette, dont les chouchous Vau Do IPA et Double IPAnanas. On suit sa page Facebook ou on s’inscrit à l’infolettre pour se tenir au courant des brassins du moment.

434, Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion

Les sans-taverne

C’est un bar, c’est une coop, c’est une brasserie, c’est un café-resto ! Son nom vient de l’époque où Pointe-Saint-Charles était le quartier aux 100 tavernes, et son ambiance est résolument urbaine et chaleureuse (les enfants sont bienvenus). La liste de ses créations est normalement plutôt courte, une douzaine, mais chaque bière est brassée avec soin en petites quantités. À essayer : la toute nouvelle Pilsner style mexicain.

1900, rue Le Ber, Bâtiment 7, Pointe-Saint-Charles

Ma Brasserie

À la fois brasserie, resto et coop brassicole (les établissements Isle de garde, Broue Pub Brouhaha et Noire et blanche y brassent leurs bières), ce sympathique lieu est devenu une boutique en attendant de pouvoir rouvrir. On y retrouve une vingtaine de mousses de sa gamme maison et de ses brasseurs locataires. Parmi les plus prisées ? L’IPA 3 balles 2 prises et la Projet Sour Framboises. On se réjouit de retrouver enfin leur terrasse.

2300, rue Holt, Montréal

Côté dépanneurs

Ils sont de plus en plus nombreux à se spécialiser dans les bières locales, à notre grand régal.

Maltéhops

Un incontournable à Verdun, qui collabore avec des microbrasseries pour produire des brassins à chaque année anniversaire. Pour son sixième, c’est Maelstrom qui lui a concocté un assemblage 2/3 IPL de seigle et 1/3 Saison des Prairies, barriqué 12 mois.

4817, rue Wellington, Verdun

Peluso Beaubien et Rachel

Plus de 1 200 sortes de bières, dont 99% brassées au Québec. On aime la succursale sur Beaubien, dotée d’une cuisine d’où sortent plein de délices carnés ou végés, dont les fameux burritos.

Peluso Beaubien : 251, rue Beaubien Est, Montréal

Peluso Rachel : 2500, rue Rachel, Montréal

Boire grand – William J. Walter Saucissier

Ici, en plus de choisir parmi les bières locales de quelque 350 microbrasseries, on peut compléter avec de délicieuses saucisses William J. Walter, le « saucissier des vedettes », pour les fans de l’émission La soirée est (encore) jeune. Un duo qui a fait ses preuves.

1314, rue Fleury Est, Ahunstic