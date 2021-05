Randonnées printanières réussies avec pitou

Le printemps est l’occasion de sortir se dégourdir les pattes. Se promener avec son chien à cette période est un vrai bonheur. Pour ma vieille Guidoune de 11 ans et moi, c’est aussi l’occasion de profiter d’une nouvelle saison qui commence.

Commencer la marche ou la randonnée avec son chien à cette période est idéal, la nature n’est qu’à moitié réveillée. On se remet en forme après des mois à roucouler près du feu avec Pitou en burrito dans ses couvertes. Quelques conseils pour que tout se passe bien.

Rester dans les sentiers

Tout le monde prend son temps pour accueillir l’été, la nature aussi. Notre chien perd la moitié de ses poils, on sort nos gambettes pâlottes et les bébés plantes voient le jour timidement. Après une période de dormance pour les plantes et les fleurs, on aperçoit les bourgeons, des petites pousses à travers un épais couvert de feuilles sèches, souvenir de l’automne dernier.

Les sentiers sont boueux, mais lorsqu’on marche hors des pistes avec son chien, on endommage la nature qui protège les abords de nos lieux favoris. Qui pourrait croire que vouloir conserver ses chaussures de sports blanches pourrait engendrer des problèmes d’érosion et d’affaissement?

Gare aux petites bêtes

Au printemps, les oiseaux offrent un spectacle incroyable. On en voit plusieurs et ils sont bien occupés. Retour de la migration, nidification, chant pour séduire une douce éventuelle. C’est un plaisir pour nos oreilles et ça fait du bien au moral. Attention à ce que Pitou soit délicat s’il en rencontre, même si on a une vilaine envie de le laisser partir en fusée en direction des bernaches fraîchement revenues de leurs petites vacances.

Les tiques sont aussi de retour. (Encore ces petites maudites !) Elles sortent, se multiplient et nous guettent, prêtes à faire le grand saut sur notre animal bien-aimé. Une attention particulière à ces bibittes, qui peuvent causer un grand tort. Pendant la séance de gratouilles post-promenade, c’est le moment de jouer au détective.

Marcher sous la pluie

Ne laissez pas la pluie vous arrêter ! Déjà, quand il pleut, il y a moins de monde dans les sentiers mais en plus, la pluie crée une expérience vraiment particulière. Les odeurs sont amplifiées, le vert des plantes est plus intense et le brouillard offre une ambiance apaisante.

Pour protéger le pelage de Pitou (et le véhicule!) lors de ces aventures pluvieuses, il existe des manteaux de pluie <@Ri>one-piece<@$p> pour chiens. Dans tous les cas, on n’oublie pas de se munir de vieilles serviettes pour essuyer son chien trempé à la suite de sa petite promenade dans la boue.

Des conseils pratiques

Vérifier l’ouverture des sentiers sur les médias sociaux.

Disposer de vêtements et d’accessoires appropriés à l’activité : bâtons de marche, bottes de randonnée imperméables, vêtements de rechange, etc.

Choisir des parcs pourvus de sentiers en petits cailloux, asphaltés ou bien irrigués s’ils sont en terre.